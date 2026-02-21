Más Información

Liga MX: Tigres vs Pachuca EN VIVO - Jornada 7 del Clausura 2026

Puebla vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, viernes 20 de febrero

Fidalgo realizó el cambio de federación sin tener asegurada su llamado con México

Isaac del Toro continúa al acecho del liderato en el UAE Tour

Checo Pérez finaliza pretemporada de F1 en Bahréin

Este viernes, el telón de la séptima fecha del se abrirá en el Estadio Universitario de Nuevo León, mismo que está bajo el ojo mediático porque podría convertirse en sede de entrenamiento para el Mundial de 2026.

Mientras la noche cae en el recinto, Tigres recibirá a Pachuca en la búsqueda de llevarse los tres puntos de la jornada. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL.

Universal Deportes 06:41 PM

Alineaciones confirmadas para el partido

Universal Deportes 06:29 PM

Así llegó Tigres al Estadio Universitario de la UANL.

¿Cómo llegan Tigres y Pachuca al partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?

Después de sufrir una derrota ante Cruz Azul, Tigres saltará a la cancha con el deseo de encontrarse con el sendero del triunfo. Hasta antes de disputar la séptima fecha del torneo, los felinos ocupan el lugar número siete de la tabla general con un saldo de tres victorias, dos tropiezos y un empate.

Unos puestos más arriba, en el quinto lugar, los Tuzos de Pachuca hilan tres victorias, dos empates y una derrota.

El partido podrá verse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

Tigres en festejo de gol, durante la Jornada 5 del Clausura 2026 ante Mazatlán - Foto: Imago7
