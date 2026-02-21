Liga MX: Tigres vs Pachuca EN VIVO - Jornada 7 del Clausura 2026

Este viernes, el telón de la séptima fecha del Clausura 2026 se abrirá en el Estadio Universitario de Nuevo León, mismo que está bajo el ojo mediático porque podría convertirse en sede de entrenamiento para el Mundial de 2026.

Mientras la noche cae en el recinto, Tigres recibirá a Pachuca en la búsqueda de llevarse los tres puntos de la jornada. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL.

🙋🏻‍♂️ | Este es el #XITuzo con el que esta noche disputaremos la J7 ante Tigres#TigresPachuca pic.twitter.com/4chW2H1yzv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) February 21, 2026

¡Cuadro titular listo para el duelo de esta noche ante el Pachuca! 💪@CEMEXMx pic.twitter.com/50qtV8CSne — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 21, 2026

📍👋🏼 ¡Llegó La U para este viernes de futbol en casa!@GrupoBerel pic.twitter.com/TUZHfOBqwN — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 20, 2026

¿Cómo llegan Tigres y Pachuca al partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?

Después de sufrir una derrota ante Cruz Azul, Tigres saltará a la cancha con el deseo de encontrarse con el sendero del triunfo. Hasta antes de disputar la séptima fecha del torneo, los felinos ocupan el lugar número siete de la tabla general con un saldo de tres victorias, dos tropiezos y un empate.

Unos puestos más arriba, en el quinto lugar, los Tuzos de Pachuca hilan tres victorias, dos empates y una derrota.

El partido podrá verse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.

