Liga MX: ¿Qué partidos amistosos se jugarán en la semana previa al inicio del Clausura 2026?

Apenas están por cumplirse dos semanas desde que el Toluca se proclamó campeón del Apertura 2025 tras derrotar a los Tigres en la final.

Con su victoria en el segundo semestre del año calendario, los Diablos Rojos conquistaron el bicampeonato del futbol mexicano y se unieron a una selecta lista de equipos que lo han conseguidos en la era de los torneos cortos, junto a los Pumas, el León, el Atlas y el América.

El equipo de Antonio Mohamed todavía sigue festejando la hazaña que logró hace menos de 15 días, pero ya tiene que centrar su atención para comenzar la defensa de su corona.

En menos de dos semanas, el Clausura 2026 comenzará y el conjunto escarlata debe estar preparado para afrontar el certamen, donde buscará el tricampeonato para alcanzar a las Águilas.

El siguiente certamen arrancará el viernes 9 de enero con tres partidos a la misma hora; Tijuana, América, Atlas, Puebla, Mazatlán FC y FC Juárez serán los encargados de inaugurarlo.

Mientras el próximo torneo inicia, también los otros 17 clubes se están preparando para tener una buena actuación y mejorar lo que hicieron en el último.

Con salidas y llegadas, pretemporadas y partidos de preparación, cada una de las escuadras del futbol mexicano está ajustando los últimos detalles para encarar el año futbolístico.

Por tal motivo, en la semana previa a que comience el Clausura 2026, se jugarán varios duelos amistosos.

¿Qué partidos amistosos se jugarán en la semana previa al inicio del Clausura 2026?

Chivas vs Irapuato | Domingo 28 de diciembre

León vs Mineros | Domingo 28 de diciembre

Pachuca vs Coyotes de Tlaxcala | Lunes 29 de diciembre

Cruz Azul vs Jaiba Brava | Domingo 4 de enero

Santos vs Correcaminos | Martes 30 de diciembre

Mazatlán FC vs Tijuana | Martes 30 de diciembre

León vs Necaxa | Sábado 3 de enero

Además, se jugará la Copa Pacífica 2026 en el estadio Jalisco entre el sábado 3 y el domingo 4 de enero; en el torneo, tendrá participación las Chivas, el Monterrey, el Atlas y los Leones Negros.