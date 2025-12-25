Veljko Paunovic revela la verdad sobre su salida de las Chivas: Bajé 12 kilos

Chivas se quedó a menos de 45 minutos de ser campeón en el torneo Clausura 2023. Lo más cerca que han estado de coronarse en la Liga MX desde el ya lejano Clausura 2017, cuando consiguieron su estrella 12.

En aquel torneo de 2023, el Guadalajara era dirigido por el serbio Veljko Paunovic, quien se fue siete meses después, de manera inesperada.

El proyecto rojiblanco parecía ir por buen camino; sin embargo, el europeo decidió parar por temas personales y aunque hoy se arrepiente, sabe que hizo lo correcto en ese momento.

"La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar. Me había entregado muchísimo; mi familia estaba en Chicago y prácticamente viajaba todos los días libres, tratando de que no se notara (su ausencia) y sin que me afectara. Al final perdí unos 12 kilos en los 13 meses que estuve en Chivas", reveló en entrevista con Claro Sports.

El agotamiento físico comenzaba a ser mental y estar al frente del equipo para el Clausura 2024 no era la mejor idea.

"Noté un agotamiento. Tenía mucha responsabilidad para volver al tercer torneo y no estar bien físicamente, lo que luego me podía afectar mentalmente. He aprendido con los años a conocerme y a identificar cuando llego a un estado físico y mental en el que no puedo rendir como me gustaría", agregó ‘Pauno’.

Después de una pausa de seis meses, Velkjo regresó al futbol mexicano, pero a los Tigres, donde también estuvo un corto periodo de un año. En la charla, Paunovic reveló que la llegada del argentino Ángel Correa comenzó a negociarse desde que estaba él.

“Aunque no mucha gente lo sabe, yo inicié el proceso de traer a (Ángel) Correa. En la primera campaña me llamó Miguel Ángel Gil (directivo del Atlético de Madrid) y me pidió dejarlo para el siguiente torneo, porque ellos estaban en enero y no podrían hacer cambios. Yo sí lo pedí y quiero que se sepa”, explicó.

