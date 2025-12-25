Dieter Villalpando y 'Pollo' Briseño se "enganchan" recordando su pasado en Chivas

Antonio Briseño y Dieter Villalpando intercambiaron comentarios en una publicación de redes sociales, la cual rememoraba un tenso momento que ambos futbolistas protagonizaron cuando eran parte de las filas de las Chivas.

El presente de ambos futbolistas es totalmente distinto, el 'Pollo' Briseño acaba de coronarse bicampeón con el Toluca; mientras que Villalpando se quedó sin equipo tras su salida de los Bravos de Juárez hace unos días.

La actualidad de ambos hizo que en redes reviviera el polémico momento que tuvo lugar en un entrenamiento del Rebaño Sagrado, el cual quedó grabado y salió en la serie del club disponible en Prime Video.

"Soy malo y lo que quieras, pero al menos meto huevos, cabrón. Tú ni eso tienes", le dijo Briseño a Villalpando, quien mencionaba una y otra vez las falencias del defensor.

En ese video también aparecen José Juan Macías, Jesús Angulo, Miguel Ponce y Oribe Peralta, estos dos últimos esbozan una sonrisa mientras ven la discusión de sus compañeros.

¿Qué se dijeron Briseño y Villalpando recientemente?

En una publicación se revivió la situación antes mencionada, algo que captó la atención del mediocampista ex de Chivas, quien comentó: "Y qué cambió? Jaja".

La respuesta de Briseño fue sencilla y sutil. El jugador del Toluca solamente le puso "saludos, hermano" acompañado de una medalla y el emoji de un besos, haciendo alusión que él ya es bicampeón del futbol mexicano.