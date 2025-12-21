Liga MX: ¿Qué equipos evitaron felicitar al Toluca por su bicampeonato?

La semana pasada, el Toluca derrotó a los Tigres en la final de vuelta del Apertura 2025 y conquistó el bicampeonato del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos se impusieron (9-8) a los felinos en una dramática serie de penaltis tras empatar en el marcador global (2-2) y ganaron su segundo título de Liga MX consecutivo.

De la mano de Alexis Vega, Luis García y Helinho, tres de los futbolistas escarlatas más importantes en el segundo capítulo, el conjunto de Antonio Mohamed sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas.

La institución choricera alcanzó a las Chivas con 12 campeonatos como el segundo equipo más ganador de nuestro balompié nacional y se convirtió en el quinto en conseguir un bicampeonato, luego de los Pumas, el León, el Atlas y el América.

En el plano personal, el Turco alcanzó su quinto título como director técnico en México y se colocó a dos de ser el máximo ganador, junto con Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti.

Con el Tijuana, el América, el Monterrey y el Toluca, el entrenador argentino ha levantado el trofeo del futbol mexicano.

Ahora, en el Clausura 2026, la escuadra escarlata buscará emular lo que las Águilas consiguieron hace un año: ser tricampeón en torneos cortos.

Luego de que los Diablos Rojos festejaran su bicampeonato de la Liga MX, recibieron un sinfín de felicitaciones a través de las redes sociales.

Sin embargo, llamó poderosamente la atención que, de los 17 clubes de nuestro país, seis decidieran no dedicarles un mensaje en X (antes Twitter).

¿Qué equipos evitaron felicitar al Toluca por su bicampeonato de Liga MX?

Los seis equipos que evitaron felicitar al Toluca por su título del Apertura 2025 fueron el América, el Cruz Azul, el Mazatlán FC, el Monterrey, los Pumas y el Tijuana.

Ninguna de estas instituciones puso un mensaje para valorar la hazaña de los Diablos Rojos, a diferencia del Atlas, Atlético San Luis, Chivas, FC Juárez, León, Necaxa, Querétaro, Santos, Pachuca, Puebla y Tigres.

Dichos equipos postearon alguna publicación en sus redes sociales tras el bicampeonato del Toluca y se ganaron los aplausos de los usuarios que reconocieron su actitud.