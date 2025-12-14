Toluca es bicampeón del futbol mexicano y llega a 12 títulos de Liga MX

El cielo se volvió a pintar de rojo escarlata. El Toluca defendió su corona como monarca y conquistó el bicampeonato de la Liga MX. Espectacular cierre de año para un equipo que lo ganó absolutamente todo.

Con un 2-1 en la vuelta, un 2-2 global y un 9-8 en tanda de penaltis, los Diablos Rojos derrotaron a los Tigres y lograron la hazaña. De la mano de su capitán y talismán, levantaron el trofeo del Apertura 2025.

La muerte súbita fue cardíaca. Alexis Vega, quien vino desde la banca y reapareció tras su lesión, se convirtió en el héroe. Nadie mejor que él para robarse los reflectores.

Así se vivió el penalti de Alexis Vega y el festejo del Bicampeonato para Toluca

Como era de esperarse, el segundo capítulo de la final fue un verdadero vaivén de emociones. Los dos equipos pusieron el alma y corazón. Tenían el objetivo y deseo de alcanzar la gloria, pero sólo uno podía hacerlo.

Los de Guido Pizarro pegaron primero y pusieron a temblar a los Antonio Mohamed. Le metieron un fuerte susto al diablo en el infierno.

André-Pierre Gignac, con su jerarquía, tomó el balón para cobrar un tiro libre al borde del área grande escarlata. Su disparo se estrelló en Fernando Gorriarán; para su fortuna, el balón se incrustó en la portería de Luis García (13'), quien se lanzó para el otro lado. Nada que reprocharle al sustituto de Hugo González.

El conjunto escarlata tardó en reaccionar, a pesar de que se adueñó de la posesión del balón. Los visitantes estaban bien parados atrás y sólo una genialidad podía romper su cerrojo. Y así fue.

Helinho, con ese desequilibrio que lo caracteriza y la zurda privilegiada que posee, amagó a dos rivales y metió un estupendo zapatazo, inalcanzable para Nahuel Guzmán (40'), quien con su estirada embelleció aún más la postal.

El golazo del extremo brasileño regresó a la vida a los Diablos Rojos, pero necesitaban otra anotación para empatar el marcador global. La consiguieron el momento más oportuno.

Paulinho, el tricampeón de goleo, apareció cuando su equipo más lo necesitaba. Como el killer que es, aprovechó una estupenda asistencia de Helinho; solamente tuvo que desviar ligeramente el balón para vencer al cancerbero argentino (51').

La Bombonera estalló. La ilusión de la remontada volvió. El bicampeonato ya no lucía tan lejano. Aunque, faltaban 30 minutos por disputarse.

Luego del tiempo reglamentario, el marcador global no se movió y hubo necesidad de jugar tiempos extra. Se vivió una media hora de pura intensidad y de puro dramatismo, pero todo se tuvo que definir en tanda de penaltis.

¡El infierno arde con el bicampeonato del Toluca! 🔥



¡El infierno arde con el bicampeonato del Toluca! 🔥

Algarabía máxima de la afición escarlata por el título de los Diablos Rojos 👹

Ahí, la diferencia radicó en el buen pie de Alexis Vega y en las dos atajadas de Luis García.

El Toluca es bicampeón del futbol mexicano, conquistó su decimosegundo título y alcanzó a las Chivas como el segundo máximo ganador. Es hora de considerarlo como uno de los grandes de México.

