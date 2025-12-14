Los mejores MEMES del Toluca vs Tigres en la final de vuelta del Apertura 2025

La final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres regaló grandes momentos, terminando con los Diablos Rojos como bicampeones de la Liga MX y también hubo un sinfín de memes.

Desde el pitazo inicial los internautas comenzaron a compartir sus mejores memes en redes sociales, y más cuando el cuadro regiomontano se colocó al frente en el marcador tras el golde Fernando Gorrriarán, quien desvió el disparo de Gignac.

El asedio del Toluca sobre el arco de Nahuel Guzmán tuvo su recompensa al 40 con un increíble gol de Helinho desde fuera del área para darle esperanza a los aficionados escarlatas. Para la segunda parte, Paulinho encontró el empate en el marcador global al 52 y ese 2-1 en el juego (2-2 global) prevaleció hasta los penaltis.

La tanda de penaltis también se vivió al rojo vivo, teniendo como figura a Alexis Vega, quien le entregó el bicampeonato al Toluca

Mejores memes del Toluca vs Tigres

El árbitro Cesar Ramos en esta final de Toluca vs Tigres... pic.twitter.com/iN9CUS9rIa — Ricky Puenthe🪶 (@rickypuenthe) December 15, 2025

Yo si Toluca queda Bicampeón/// Yo si el Toluca pierde la final#TolucaFC pic.twitter.com/1zgoE905iZ — Lu11s (@LuisdonaldoRom7) December 13, 2025

Toluca necesita un gol urgente.



Alexis Vega: pic.twitter.com/UkgAlpHQv2 — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) December 15, 2025

Alexis Vega desde que entró pic.twitter.com/ff7vuCrl4K — Rayado Realista (@Rayadorealista) December 15, 2025

Alexis Vega metiendo el gol del gane pero quedándose sin rodilla para toda su carrera. pic.twitter.com/OPEoWy7LWc — 허세 (Jose) (@MES510) December 15, 2025

Alexis Vega en este momento pic.twitter.com/qsAP5wiihO — avra kedabra (@il_Torsolo) December 15, 2025

Final cerrada Toluca - Tigres



Nahuel Guzmán de la nada: pic.twitter.com/Tt8DaMpKTB — Pedro Reyes (@ReyesRC19) December 15, 2025

Alexis Vega rumbo al putero a festejar que le dio otro título al Toluca



pic.twitter.com/ziz4qjpaKT — Rhevolver (@Rhevolver) December 15, 2025

Todos puteando a alexis vega y metió el penal del título 🤣 pic.twitter.com/bLCiIXleff — Ante (@HazFabio) December 15, 2025

No puedes festejar un gol de un equipo rival



Yo con el gol de Alexis Vega y el Toluca:#FinalBotanera #Toluca pic.twitter.com/UUT9nRGtL5 — Iván Estrada 💀 (@Estradamyers) December 15, 2025

Todos al ver los penales de Toluca vs Tigres pic.twitter.com/Q8AdzrhMvZ — David Sanchez (@dabeet_) December 15, 2025