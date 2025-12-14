Los mejores MEMES del Toluca vs Tigres en la final de vuelta del Apertura 2025

Más Información
La final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres regaló grandes momentos, terminando con los Diablos Rojos como bicampeones de la Liga MX y también hubo un sinfín de memes.
Desde el pitazo inicial los internautas comenzaron a compartir sus mejores memes en redes sociales, y más cuando el cuadro regiomontano se colocó al frente en el marcador tras el golde Fernando Gorrriarán, quien desvió el disparo de Gignac.
El asedio del Toluca sobre el arco de Nahuel Guzmán tuvo su recompensa al 40 con un increíble gol de Helinho desde fuera del área para darle esperanza a los aficionados escarlatas. Para la segunda parte, Paulinho encontró el empate en el marcador global al 52 y ese 2-1 en el juego (2-2 global) prevaleció hasta los penaltis.
La tanda de penaltis también se vivió al rojo vivo, teniendo como figura a Alexis Vega, quien le entregó el bicampeonato al Toluca
Mejores memes del Toluca vs Tigres
