Luis García, el Superman del arco; la noche que hizo soñar con la 12

Toluca iguala a Chivas como segundo máximo campeón del futbol mexicano

Los mejores MEMES del Toluca vs Tigres en la final de vuelta del Apertura 2025

Toluca es bicampeón del futbol mexicano y llega a 12 títulos de Liga MX

VIDEO: Gignac es agredido por aficionado del Toluca al ser sustituido en la final

entre Toluca y Tigres regaló grandes momentos, terminando con los Diablos Rojos como bicampeones de la Liga MX y también hubo un sinfín de memes.

Desde el pitazo inicial los internautas comenzaron a compartir sus mejores memes en redes sociales, y más cuando el cuadro regiomontano se colocó al frente en el marcador tras el golde Fernando Gorrriarán, quien desvió el disparo de Gignac.

El asedio del Toluca sobre el arco de Nahuel Guzmán tuvo su recompensa al 40 con un increíble gol de Helinho desde fuera del área para darle esperanza a los aficionados escarlatas. Para la segunda parte, Paulinho encontró el empate en el marcador global al 52 y ese 2-1 en el juego (2-2 global) prevaleció hasta los penaltis.

La tanda de penaltis también se vivió al rojo vivo, teniendo como figura a Alexis Vega, quien le entregó el bicampeonato al Toluca

Mejores memes del Toluca vs Tigres

