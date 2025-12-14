VIDEO: Gignac es agredido por aficionado del Toluca al ser sustituido en la final

Este domingo, durante la final de vuelta del torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, el futbolista francés André-Pierre Gignac fue agredido por un aficionado de los Diablos.

Al ser sustituido en la segunda parte, el delantero francés, máximo goleador de los universitarios, recibió un "banderazo" antes de tomar su lugar en el banco de suplentes.

Durante toda la final de vuelta, Gignac se encaró con el futbolista de los Diablos, Federico Pereira; incluso, al final del primer tiempo encaró a uno de los árbitros a modo de protesta.

Cuando fue sustituido, el estadio lo abucheó en su camino al banquillo y antes de sentarse, un aficionado estiró el brazo para alcanzar el cuerpo del goleador y poder golpearlo. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, aunque la transmisión mostró a Gignac quejándose de un golpe en el hombro.