Patrick Mahomes sufre rotura de ligamento cruzado y los Chiefs dicen que evalúa opciones quirúrgicas

Faitelson desaprueba decisión del Turco Mohamed de relegar a Hugo González a la banca

Antonio Mohamed mandó a Hugo González a la banca; Luis García es titular en la gran final

Orbelín Pineda brilla en goleada: AEK Atenas aplasta 5-0 al Panetolikos

Patrick Mahomes rompe el silencio tras la eliminación de los Chiefs: "No mentiré, duele"

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, tomó la decisión de mandar a la banca a tras su error en el partido de ida de la final del Apertura 2025 frente Tigres, algo que no le gustó a David Faitelson.

Durante el encuentro en el Estadio Universitario, el arquero escarlata erró su pase, Diego Lainez aprovechó el regalo del guardameta para habilitar a Ángel Correa, quien abrió el marcador y ayudó a que los felinos se fueran con la ventaja.

Tras esa pifia, el arquero fue objeto de burlas y críticas en redes sociales como en programas deportivos e incluso el Turco Mohamed fue cuestionado sobre si haría cambios para el siguiente duelo.

Para este juego de vuelta, Mohamed decidió relegar a la banca a González para darle la titularidad a Luis García, arquero que fue campeón el torneo pasado con los escarlatas.

¿Qué dijo David Faitelson sobre esa decisión?

Una vez que se confirmaron las alineaciones de ambos clubes para este duelo, el comunicador de TUDN expresó su sentir respecto a la titularidad de García por encima de González.

"Luis García va como titular esta noche por el Toluca…No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González…", escribió en sus redes David Faitelson.

