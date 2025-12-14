Faitelson desaprueba decisión del Turco Mohamed de relegar a Hugo González a la banca

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, tomó la decisión de mandar a la banca a Hugo González tras su error en el partido de ida de la final del Apertura 2025 frente Tigres, algo que no le gustó a David Faitelson.

Durante el encuentro en el Estadio Universitario, el arquero escarlata erró su pase, Diego Lainez aprovechó el regalo del guardameta para habilitar a Ángel Correa, quien abrió el marcador y ayudó a que los felinos se fueran con la ventaja.

Tras esa pifia, el arquero fue objeto de burlas y críticas en redes sociales como en programas deportivos e incluso el Turco Mohamed fue cuestionado sobre si haría cambios para el siguiente duelo.

Para este juego de vuelta, Mohamed decidió relegar a la banca a González para darle la titularidad a Luis García, arquero que fue campeón el torneo pasado con los escarlatas.

¿Qué dijo David Faitelson sobre esa decisión?

Una vez que se confirmaron las alineaciones de ambos clubes para este duelo, el comunicador de TUDN expresó su sentir respecto a la titularidad de García por encima de González.

"Luis García va como titular esta noche por el Toluca…No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González…", escribió en sus redes David Faitelson.