Antonio Mohamed mandó a Hugo González a la banca; Luis García es titular en la gran final

Antonio Mohamed decidió no arriesgar el título del Apertura 2025 y tomó una drástica decisión para encarar el juego de vuelto.

El Turco mandó a la banca a Hugo González, quien había defendido como titular la portería del Toluca en los últimos partidos.

El director técnico argentino prefirió sentarlo, luego del increíble error que cometió y que costó la derrota en el primer capítulo de la final.

Lee también Toluca vs Tigres: EN VIVO - Final de vuelta del Torneo Apertura 2025

De manera sorpresiva, el estratega escarlata apostó por Luis García para que ocupe el puesto de Hugo González en la definición por el título.

A pesar de que parecía complicado que realizara dicha modificación, Antonio Mohamed no tuvo mayor inconveniente de dar un golpe en su alineación inicial.

Ya en conferencia de prensa pospartido, el Turco no había respondido si estaba dispuesto a darle la confianza a su arquero titular, a pesar del error.

Dudando, el argentino mencionó que era muy prematuro hacer un análisis sobre una posible modificación, aunque dejó en claro que el error era grave.

La decisión del Turco Mohamed finalmente se reveló: Hugo González no es titular en la final del Apertura 2025 y su lugar será ocupado por Luis García.

Lee también Orbelín Pineda brilla en goleada: AEK Atenas aplasta 5-0 al Panetolikos