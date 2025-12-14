Más Información

Patrick Mahomes sufre rotura de ligamento cruzado y los Chiefs dicen que evalúa opciones quirúrgicas

Faitelson desaprueba decisión del Turco Mohamed de relegar a Hugo González a la banca

Antonio Mohamed mandó a Hugo González a la banca; Luis García es titular en la gran final

Orbelín Pineda brilla en goleada: AEK Atenas aplasta 5-0 al Panetolikos

Patrick Mahomes rompe el silencio tras la eliminación de los Chiefs: "No mentiré, duele"

decidió no arriesgar el título del Apertura 2025 y tomó una drástica decisión para encarar el juego de vuelto.

El Turco mandó a la banca a Hugo González, quien había defendido como titular la portería del Toluca en los últimos partidos.

El director técnico argentino prefirió sentarlo, luego del increíble error que cometió y que costó la derrota en el primer capítulo de la final.

De manera sorpresiva, el estratega escarlata apostó por Luis García para que ocupe el puesto de Hugo González en la definición por el título.

A pesar de que parecía complicado que realizara dicha modificación, Antonio Mohamed no tuvo mayor inconveniente de dar un golpe en su alineación inicial.

Ya en conferencia de prensa pospartido, el Turco no había respondido si estaba dispuesto a darle la confianza a su arquero titular, a pesar del error.

Dudando, el argentino mencionó que era muy prematuro hacer un análisis sobre una posible modificación, aunque dejó en claro que el error era grave.

La decisión del Turco Mohamed finalmente se reveló: Hugo González no es titular en la final del Apertura 2025 y su lugar será ocupado por Luis García.

