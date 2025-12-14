Toluca vs Tigres: EN VIVO - Final de vuelta del Torneo Apertura 2025

El Toluca de Antonio Mohamed y los Tigres de Guido Pizarro se disputan el trofeo del futbol mexicano en el estadio Nemesio Diez.

Esta noche se juega la vuelta de la final del Apertura 2025 y La Bombonera será el escenario donde el equipo escarlata o el auriazul será coronado como monarca de la Liga MX.

En la ida, los felinos consiguieron una ligera, pero importante ventaja (1-0), gracias al gol que marcó Ángel Correa al inicio del segundo tiempo.

Ahora, los choriceros están obligados a darle la vuelta al marcador global, si desean refrendar su título de campeones y conquistar el bicampeonato.

A su favor, tendrán el apoyo incondicional de la afición escarlata que no deja de alentar ni un instante en el inmueble mexiquense.

Además, el Toluca acumula nueve partidos consecutivos sin perder como local, con saldo de seis triunfos y tres empates.

De hecho, la última derrota que sufrieron en el Nemesio Diez fue, justamente, contra los Tigres, en duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Fase Regular del Apertura 2025.

Es decir, han pasado casi cinco meses desde el último descalabro que los Diablos Rojos permitieron en La Bombonera, por lo que los universitarios no tendrán una tarea sencilla.

Para ganar el campeonato, los escarlatas tendrán que ganar por una diferencia de dos o más goles o empatar el marcador global para forzar los tiempos extra y, en dado caso de que se mantenga la paridad, llegar hasta la tanda de penaltis.

Por su parte, la escuadra auriazul tiene la ventaja de haberse llevado la ida, por lo que un empate en la vuelta le permitiría conquistar el título del Apertura 2025.

El Toluca sueña con alcanzar a las Chivas con 12 trofeos y convertirse en el segundo equipo más ganador del futbol mexicano.

Los Tigres anhelan llegar a nueve para igualar al Cruz Azul como el cuarto más exitoso de la Liga MX.

El gran día ha llegado. Hoy se conocerá al campeón del Apertura 2025. Sólo uno podrá salir vivo del infierno.

