Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

El día más esperado ha llegado. Hoy conoceremos al del futbol mexicano. La grandeza aguarda por el que esté preparado para asumirla con responsabilidad.

El Toluca y los Tigres definen esta noche al monarca del Apertura 2025 sobre la cancha del estadio Nemesio Díez, en un duelo que promete espectáculo y, sobre todo, dramatismo puro.

Si el Toluca se proclama campeón, estaría llegando a 12 estrellas y alcanzaría a las Chivas como el segundo máximo ganador de nuestro balompié nacional.

Mientras que, si los de la UANL mantienen la ventaja que consiguieron (1-0) en la ida a media semana, sumarían su noveno trofeo e igualarían al Cruz Azul como el cuarto con más trofeos.

Toluca y Tigres, durante la Final de Ida del Apertura 2025 - Foto: Imago7
¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres?

Domingo, 14 de diciembre

  • Toluca vs Tigres | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5, ViX Premium, Azteca Deportes, FOX, FOX One, Tubi y Azteca 7.

Toluca y Tigres durante la Final de Ida del Apertura 2025 en la Liga MX - Foto: Imago7
