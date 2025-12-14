Orbelín Pineda brilla en goleada: AEK Atenas aplasta 5-0 al Panetolikos

El AEK Atenas continúa intratable en la Superliga de Grecia tras imponerse con autoridad 5-0 al Panetolikos como visitante, en un partido donde el mediocampista mexicano Orbelín Pineda volvió a ser protagonista.

El jugador mexicanos disputó los 90 minutos y se encargó de abrir el marcador al minuto 26. Tras un preciso cabezazo de Robert Ljubičić dentro del área chica, Pineda solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes sin marca alguna, desatando la euforia de los seguidores amarillos.

Con el 1-0, el AEK tomó el control absoluto del encuentro. João Mario amplió la ventaja poco después, mientras que Pineda estuvo cerca de firmar su doblete al 44’, pero el portero Lucas Chaves le negó el gol.

Al descanso, el marcador ya reflejaba una cómoda superioridad. En el complemento, el dominio ateniense no disminuyó.

Ljubičić anotó el tercero, y posteriormente Rota y Chrysopoulos aprovecharon errores defensivos del Panetolikos para cerrar la goleada.

¿Cómo va el AEK Atenas en la Liga de Grecia?

El 5-0 final representa la octava victoria consecutiva del AEK en todas las competiciones, manteniéndolo en la pelea por el liderato de la Liga griega.

Para Orbelín Pineda, este tanto significa su cuarto gol en la presente Superliga de Grecia, números que complementa con dos asistencias en la UEFA Conference League. Su rendimiento constante lo ha convertido en pieza indispensable del esquema del AEK y fortalece su candidatura para formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.