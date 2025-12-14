¿Era de Cruz Azul? La verdad sobre el rayón que tiene el trofeo del América que ganó ante en el Clausura 2013

La final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul se mantiene como una de las más emocionantes. El Estadio Azteca como escenario, el gol de Moisés Muñoz, la definición agónica por penaltis y la incesante lluvia fueron elementos de un campeonato de película.

En el campo, lejos de los 85 mil 170 espectadores, pero cerca de los jugadores, técnicos y árbitros, estaba José Marmolejo, el orfebre encargado de fabricar el trofeo de campeón. En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, reveló que la tensión del Coloso de Santa Úrsula provocó un error en el grabado del título que en Coapa quedó inmortalizado en sus vitrinas.

“La anécdota más chistosa que tengo es cuando América le ganó al Cruz Azul con gol de Moisés Muñoz. Yo en todas las finales estoy a mitad de campo esperando a que piten para hacer el grabado. Esa vez estaban nerviosos todos, estaba la lluvia con todo y yo tenía todo preparado para ponerle Cruz Azul”, declaró Marmolejo al recordar que hasta el 90’, pese al gol de Aquivaldo Mosquera, los celestes eran los campeones.

Sin embargo, el icónico tanto de cabeza del exportero azulcrema cambió el rumbo del partido y finalmente, desde los 11 pasos y en medio de la tormenta, el América ganó su onceavo título de Liga MX.

“Cuando tenía que poner América en el trofeo, un empujón hizo que el grabado tenga un error y no quedara bonito”, confiesa José Juan, al señalar el detalle que hasta hoy es visible en las primeras tres letras del trofeo que se quedó el equipo campeón.

“Al día siguiente me habló Miguel Herrera y yo me quería llevar el trofeo, pero me dijeron que estaba loco, que esto era histórico y que así debía quedar”, concluyó el empresario mexicano.