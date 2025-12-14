Nicolás Larcamón manda mensaje a afición del Cruz Azul tras cerrar el semestre

Cruz Azul finalizó este semestre de forma muy amarga al caer 2-1 frente al Flamengo en la primera ronda de la Copa Intercontinental, a raíz de esto, el técnico del club, Nicolás Larcamón mandó un mensaje en sus redes.

Por medio de su cuenta de Instagram, el estratega argentino desglosó lo que fueron estos meses para la institución, y reconoció la falta de resultados positivos para cumplir con los objetivos de la institución.

"Cerramos este semestre con bronca. Con la desazón lógica de no haber alcanzado los objetivos de máxima que nos habíamos trazado como Equipo. En el fútbol, la línea entre el todo y la nada es en ocasiones mínima, y esta vez nos tocó quedar de este lado sin ningún título alcanzado. No hay excusas. Sí asumir nuestra responsabilidad", se lee al principio del mensaje.

Larcamón promete un equipo más fuerte para la próxima temporada, con la misión de ser competitivos y tratar de no replicar los errores de esta campaña.

"La principal es volver y volver mucho más fuertes, más competitivos y con mucha mayor determinación para todo lo que se nos viene. Porque insistir, persistir y redoblar esfuerzos no es una opción: es una obligación cuando se representa a un club con la grandeza de Cruz Azul."

El entrenador reconoció el gran esfuerzo de los jugadores celestes, aplaudiendo su arduo trabajo en estos meses y también le agradeció a al afición por siempre alentarlos, sin importar su presente.

"A nuestra afición, gracias. Gracias por estar, por acompañar y por sostener incluso en los momentos difíciles. El respaldo que recibimos de muchos en estas horas no pasa desapercibido y nos compromete aún más."