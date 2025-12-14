Pelea entre aficionados del Inter y Genoa deja a tres policías heridos

Aficionados 'ultra' de Inter y Genoa protagonizaron este domingo, antes del enfrentamiento entre ambos equipos, una batalla campal que dejó un furgón y varias motos calcinados y que se saldó con tres policías heridos levemente.

Poco antes del comienzo de duelo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, las aficiones se encontraron en los aledaños y comenzaron un enfrentamiento que obligó al bloqueo del tráfico durante unos minutos y la intervención policial para evitar lamentar males mayores.

La afición radical del Inter, según apuntan medios locales, llegó en un autobús con las puertas abiertas y lanzando bengalas, botellas y otro tipo de objetos incendiarios contra los radicales genoveses, que respondieron de la misma manera.

El intercambio de ese tipo de artefactos provocó el incendio de varias motos y un furgón, cuyas llamas dañaron otros vehículos cercanos.

Genoa-Inter, situazione molto tesa fuori dallo stadio pic.twitter.com/Dy70gCB1bm — Daniele Mari (@marifcinter) December 14, 2025

Los agentes de policía italianos intervinieron con gases lacrimógenos para dispersar el enfrentamiento, aunque tres de ellos resultaron heridos levemente, según las mismas fuentes.

Poco antes del inicio del duelo, correspondiente a la décimo quinta jornada de Serie A, los disturbios fueron neutralizados y el partido comenzó con normalidad.