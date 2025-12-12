Cruz Azul fue una máquina, pero de errores

Cruz Azul cerró 2025 con la sensación de que el mayor rival está dentro de la institución. Tres fracasos: Liga MX, Leagues Cup y Copa Intercontinental, que pegaron directo en el ánimo de la afición.

Desde la llegada de Iván Alonso a la institución, los factores que frenaron al club se acumulan, incluso con una inversión millonaria de 96.9 millones de dólares que sólo alcanzó para un título internacional.

Cada vez que Cruz Azul parecía agarrar vuelo, algo tronaba internamente: decisiones técnicas, estrategias mal ajustadas o errores puntuales. Y ahí queda el registro de jugadas que detonaron críticas, dudas y eliminaciones.

Con Martín Anselmi inició la ilusión, aquella final contra América que terminó marcada por el penalti de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes. Esa jugada selló el destino del torneo.

Meses después, Anselmi se volvió a encontrar a las Águilas en semifinales, en un juego emocionante que terminó 3-4. Cruz Azul regresó milagrosamente de un 0-3, pero dos errores mataron la remontada: Kevin Mier adelantado ante el bombazo de Richard Sánchez y otra pena máxima provocado por Rotondi.

Llegó Vicente Sánchez. Levantó la Concacaf, sí, pero también vivió otra semi dolorosa. Con el global 0-2 a favor contra América, un balón suelto de Kevin Mier abrió la puerta al penalti que Henry Martín convirtió y Borja sentenció. La eliminación quedó marcada por un detalle.

Con Nicolás Larcamón el rumbo volvió a torcerse. Una pena máxima fallada por Gabriel Toro Fernández contra Tigres costó el pase a la final frente a Toluca. Y en la Copa Intercontinental, la equivocación de Gonzalo Piovi que regaló el gol a Giorgian De Arrascaeta a los 14 minutos. El partido se inclinó ahí mismo para Flamengo. Ese error de Piovi fue el símbolo de 2025.