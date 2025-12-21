Toluca "regalará" los primeros partidos del Clausura 2026; Antonio Mohamed revela qué pasará al inicio del torneo

Los Diablos Rojos de Toluca “regalarán” los primeros partidos del próximo torneo del futbol mexicano: el Clausura 2026. Debido al poco tiempo de preparación que tendrán para el certamen que empezará el viernes, 9 de enero, la escuadra escarlata no contará con todas sus cartas fuertes.

Y es que, de acuerdo al estratega Antonio “El Turco” Mohamed, el plan en las primeras fechas será darle tiempo en cancha a jugadores que no han tenido gran participación dentro del equipo.

“Todavía no lo decidimos. Regresamos el 3 de enero y el fin de semana inicia el campeonato. Es difícil poder ordenarse. Vamos a tener qué regalar dos o tres fechas para que no se lesionen los jugadores en el torneo. Hay dos equipos que llegan con todo, y otros que no llegan casi con preparación”, explicó el técnico argentino en entrevista para los micrófonos de TUDN.

Idóneamente, para el “Turco” Mohamed sería mejor que la Selección Mexicana abriera el calendario del balampié nacional para, posteriormente, darle paso a la Liga MX.

“Está raro. Hubiese sido mejor que la Selección [Mexicana] juegue primero en enero y luego nosotros. Realmente no le encuentro yo manera", lamentó.

Mientras que la Liga MX arrancará oficialmente actividades el 9 de enero, el Tricolor disputará dos partidos amistosos a finales de mes: contra Panamá y Bolivia, respectivamente.

“Me sorprende un montón, no sabemos qué hacer. Si regalamos tres fechas nos van a criticar”, sentenció Antonio Mohamed.

Lee también Antonio Mohamed pide disculpas públicas a TUDN; asegura que su problema “no es el canal”, sino David Faitelson

Antonio Mohamed. FOTO: Imago7

¿Cuándo empezará el camino de Toluca en el Clausura 2026?

Sábado, 10 de enero

Monterrey vs Toluca | Jornada 1 del Clausura 2026 | 21:00 (tiempo del centro de México).

Lee también Antonio Mohamed no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana; asevera que "nunca fue considerado"