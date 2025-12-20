Más Información

Kylian Mbappé alcanza récord de Cristiano Ronaldo con Real Madrid y lo homenajea con festejo

Kylian Mbappé alcanza récord de Cristiano Ronaldo con Real Madrid y lo homenajea con festejo

Antonio Mohamed no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana; asevera que "nunca fue considerado"

Antonio Mohamed no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana; asevera que "nunca fue considerado"

Javier Aquino rompe en llanto y revela su salida de los Tigres; esta fue la polémica razón

Javier Aquino rompe en llanto y revela su salida de los Tigres; esta fue la polémica razón

Chivas se despide de Isaac Brizuela tras 11 años en el equipo y le dedica emotivo mensaje

Chivas se despide de Isaac Brizuela tras 11 años en el equipo y le dedica emotivo mensaje

Juegos Olímpicos de Invierno enfrentan desafío por derechos musicales; el reto rumbo a Milán-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno enfrentan desafío por derechos musicales; el reto rumbo a Milán-Cortina

Después de que los “Diablos Rojos” de conquistaron el bicampeonato en el futbol mexicano, Antonio Mohamed no quiere detenerse a pensar en el “hubiera”. El estratega escarlata no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana, menos aún porque —en sus palabras— realmente nunca fue considerado.

“Ese tren ya pasó para mí y así lo dejo. Me concentro en otras cuestiones. Actualmente la Selección Mexicana ya tiene un proyecto a largo plazo”, sentenció el técnico argentino en entrevista para TUDN.

El “TurcoMohamed continuó y sentenció que “sentí que estuve en las charlas porque era uno más que tenía que estar, pero nunca fui considerado”.

En días anteriores, el técnico de Toluca enfatizó que nunca sería entrenador de la Selección Mexicana. No dejó la puerta abierta, pese a que reconoció que quizás un día le pese esta decisión.

“No, ya dije nunca. Entonces ya está. Quizás algún día me arrepienta, pero ya está. A mí hay cosas que me duelen y ya está. Nunca más”, lanzó para los micrófonos de ESPN.

Lee también

Antonio Mohamed. FOTO: Imago7
Antonio Mohamed. FOTO: Imago7

El interés por Antonio Mohamed en la Selección Mexicana

A la par de las palabras del “TurcoMohamed, el exfutbolista y exdirectivo de las Selecciones Nacionales Varoniles, Jaime Ordiales, reconoció que existió un interés por el estratega a principios del 2023. Sin embargo, aceptó que nunca se llegó a un acuerdo concreto, pese a que existieron conversaciones.

“En aquel momento, Mohamed estaba ilusionado. Creo que siempre será un halago y una oportunidad maravillosa estar en una Selección Nacional. Estoy seguro de que hoy, mañana o algún día, Tony podrá volver a ser candidato; probablemente, en el futuro, a quien le toque decidir lo considerará por la trayectoria que está forjando”, reveló Ordiales en entrevista para ESPN.

Lee también

Jugadores de la Selección Mexicana, durante una práctica previo a un partido de Fecha FIFA. FOTO: Imago7
Jugadores de la Selección Mexicana, durante una práctica previo a un partido de Fecha FIFA. FOTO: Imago7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS