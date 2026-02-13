Liga MX: Puebla vs Pumas – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

Para Efraín Juárez, los Pumas “no se mueren de nada”. Si bien la falta de contundencia fue la que los llevó a fracasar en la Copa de Campeones de la Concacaf, el director técnico de los auriazules confía en que podrán avanzar a la Liguilla del futbol mexicano. Más aún porque, hasta la quinta fecha del torneo Clausura 2026, no han conocido la derrota.

Esta noche, los universitarios se enfrentarán a Puebla en la Jornada 6 del Clausura 2026 en la búsqueda de conservar su carácter invicto. Sigue aquí todas las acciones del partido EN VIVO desde el Estadio Cuauhtémoc.

Así luce el Estadio Cuauhtémoc, previo al encuentro de la Jornada 6 del Clausura 2026

Puebla y Pumas en la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Fotos: Imago7

¿Cómo llegan Pumas y Puebla a la Jornada 6 del Clausura 2026?

La última vez que Pumas y Puebla se hicieron frente, el estadio Olímpico Universitario atestiguó un empate sin mayores emociones en el Apertura 2025. Aún así, la estadística tiene tonalidades auriazules porque de las 56 veces que se han enfrentado en partidos de torneos cortos, 28 victorias han quedado en manos de los universitarios.

Para Pumas, pese a que ocupa el quinto lugar invicto de la tabla general del torneo, la victoria es necesaria. Más aún porque, después de su eliminación ante el San Diego FC, la escuadra capitalina carga sobre sus hombros con la presión de no sumar un segundo revés consecutivo en el primer semestre del año.

Los univesitarios llegarán al estadio Cuauhtémoc con tres empates y dos victorias, mientras que La Franja acumula dos derrotas, dos empates y un triunfo en lo que va del torneo Clausura 2026.

