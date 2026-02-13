Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Puebla vs Pumas HOY viernes 13 de febrero

Este viernes 13 de febrero el Puebla y los Pumas se enfrentan en el inicio de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La Franja recibe al Club Universidad Nacional en el estadio Cuauhtémoc, en un duelo bastante interesante por la poca diferencia que existe entre ambos en la tabla general.

De momento, el equipo poblano se encuentra en la decimotercera posición de la tabla general, con cinco puntos de 15 posibles.

La escuadra de Alberto Espigares suma una victoria (Mazatlán FC) y dos empates (Toluca y Tijuana) en el actual torneo, por lo que necesita dejar de perder unidades para no rezagarse en la clasificación.

Cabe resaltar que acumula dos partidos consecutivos sin perder, por lo que tratará de mantener esa racha positiva.

El Puebla suma dos partidos sin perder, pero tres sin marcar un solo gol en el Clausura 2026 / FOTO: Imago7

Por su parte, los Pumas de Efraín Juárez llegan heridos luego de haber quedado eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf, a manos del San Diego FC, a media semana, pero intentarán mantener el buen paso en la Liga MX, a pesar del golpe anímico que recibieron.

En el Clausura 2026, el Club Universidad Nacional se mantiene invicto tras las primeras cinco fechas del certamen, gracias a dos triunfos (Tigres y Santos) y tres empates (Querétaro, León y Santos).

Con dichos resultados, ha obtenido nueve puntos, por que lo podría escalar hasta la segunda posición, en caso de ganarle al Puebla y con otras combinaciones de resultados.

Para la escuadra universitaria es importante conseguir una victoria para darle, rápidamente, vuelva a la página con el ocurrido en Concachampions.

Los Pumas vienen de empatar con el Atlas por dos errores de Keylor Navas, por lo que deberán corregir su actuación y ayudar a derrotar al Puebla / FOTO: Imago7

Cabe resaltar que los Pumas no han obtenido los mejores resultados en sus últimas visitas a la Angelópolis.

En los 10 enfrentamientos más recientes entre la Franja y los universitarios en el Cuauhtémoc, la balanza favorece a los poblanos.

Con cuatro empates, tres derrotas y apenas tres victorias, el conjunto auriazul ha sido dominado por el Puebla.

Aunque, en sus últimas dos visitas se ha quedo con la victoria y ha marcado cinco goles y solamente ha recibido uno.

