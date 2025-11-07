Más Información

Liga MX: Mazatlán vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 17 del Apertura 2025

Liga MX: Mazatlán vs Necaxa - EN VIVO - Jornada 17 del Apertura 2025

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17; este sábado, 8 de noviembre

México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17; este sábado, 8 de noviembre

Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer su campamento para el Mundial de 2026 en Torreón

Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer su campamento para el Mundial de 2026 en Torreón

El Oso González confía en que la Hormiga se convierta en campeón de goleo

El Oso González confía en que la Hormiga se convierta en campeón de goleo

PGA Tour: Dos mexicanos pasan el corte del World Wide Technology Championship; Matti Schmid lidera

PGA Tour: Dos mexicanos pasan el corte del World Wide Technology Championship; Matti Schmid lidera

Mazatlán FC recibe a los Rayos del para despedir su triste participación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con 13 unidades, los Cañoneros quieres cerrar de manera decorosa su último partido ante su afición, en el estadio El Encanto, donde los Rayos tienen apenas una victoria desde 2020.

El cuadro de la Perla del Pacífico ya no logrará nada con el resultado, en cambio, el equipo que dirige Fernando Gago depende de otros resultados, sin importar que sumen tres unidades.

Así llegan dos equipos con futuro incierto de cara al próximo Clausura 2026 de la Liga MX, con año mundialista y muchos cambios que habrá en el futbol mexicano.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del partido entre Mazatlán FC y Necaxa, desde El Encanto.

Lee también

Minuto a minuto de Mazatlán vs Necaxa; hoy, viernes 7 de noviembre

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS