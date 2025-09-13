Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, sábado 13 de septiembre

Este sábado continúa la actividad de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el Clásico Nacional entre América y Chivas como partido destacado, donde las Águilas buscarán mantener su invicto y además, hundir a su rival en crisis.

Por el otro lado, el Guadalajara tiene la oportunidad de revertir su mal momento con una victoria sobre el América y darle un respiro a Gabriel Milito.

La actividad empieza con el duelo entre Pachuca y Cruz Azul en el estadio Hidalgo, en una rivalidad marcada por los inicios de la Máquina, en un partido que promete gran espectáculo.

Más tarde, habrá dos partidos a la misma hora. Tigres recibe al León en el Volcán mientras el Atlas será anfitrión del Santos Laguna.

Finalmente, Toluca será local ante el Puebla, aunque todos los reflectores estarán puestos sobre el Clásico Nacional en el estadio Ciudad de los Deportes.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 8 DEL APERTURA 2025?

Pachuca vs Cruz Azul

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX Sports Tubi

Tigres vs León

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y Tubi

Atlas vs Santos Laguna

Hora: 19:00 horas

Transmisión: ViX

Toluca vs Puebla

Hora: 21:00 horas

Transmisión: ViX y Fox Sports

América vs Guadalajara

Hora: 21:15 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

