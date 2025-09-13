Más Información

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Cruz Azul de este sábado 13 de septiembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, sábado 13 de septiembre

Pumas conquista los mejores MEMES tras golear al Mazatlán FC con doblete de Guillermo Martínez

Canelo Álvarez: ¿Quién es Terence Crawford, el rival del boxeador mexicano?; conoce su trayectoria

Uziel Muñoz hace historia y rompe un récord en impulso de bala; gana medalla de plata en Tokio 2025

Este sábado continúa la actividad de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la con el Clásico Nacional entre América y Chivas como partido destacado, donde las Águilas buscarán mantener su invicto y además, hundir a su rival en crisis.

Por el otro lado, el Guadalajara tiene la oportunidad de revertir su mal momento con una victoria sobre el América y darle un respiro a Gabriel Milito.

La actividad empieza con el duelo entre Pachuca y Cruz Azul en el estadio Hidalgo, en una rivalidad marcada por los inicios de la Máquina, en un partido que promete gran espectáculo.

Más tarde, habrá dos partidos a la misma hora. Tigres recibe al León en el Volcán mientras el Atlas será anfitrión del Santos Laguna.

Finalmente, Toluca será local ante el Puebla, aunque todos los reflectores estarán puestos sobre el Clásico Nacional en el estadio Ciudad de los Deportes.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 8 DEL APERTURA 2025?

Pachuca vs Cruz Azul

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: FOX Sports Tubi

Tigres vs León

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Azteca 7 y Tubi

Atlas vs Santos Laguna

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: ViX

Toluca vs Puebla

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: ViX y Fox Sports

América vs Guadalajara

  • Hora: 21:15 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

