América, a cuidar su invicto y el gran dominio sobre las Chivas

El América contra Guadalajara vive una realidad que cada vez es más clásica. La superioridad de los azulcrema se ha reforzado con el pasar de los torneos y este día en el estadio Ciudad de los Deportes se vivirá una edición más del gran partido.

Con la estadística pintada de amarillo y la actualidad que se inclina para los de Coapa, se enfrentan en actividad de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025.

Mientras América pelea el liderato y llega somo sublíder con 17 puntos, las Chivas de Gabriel Milito ocupan apenas la posición 16 con una pobre cuota de solamente cuatro unidades.

Las Águilas, además de cuidar su invicto en el actual certamen, quieren mantener la paternidad sobre el acérrimo rival. Desde la llegada de André Jardine, los emplumados no han perdido frente al Rebaño en el torneo local. Tres victorias y tres empates es el saldo del brasileño.

No así en el plano internacional. Chivas ha podido vencer en dos ocasiones al América en la Copa de Campeones de la Concacaf; sin embargo, en ambas quedaron eliminados en manos de los capitalinos.

La estadística se agrava para el cuadro tapatío cuando los números arrojan que la última vez que el Guadalajara se impuso a su eterno rival en fase regular fue en el Clausura 2017, cuando eran dirigidos todavía por el bienamado Matías Almeyda.

En Coapa se piensa en obtener la estrella 17, mientras que el Rebaño nada más lucha por meterse a la Liguilla y hacer un papel digno. Las realidades que viven ambos equipos son abismalmente diferentes, pero esta noche todo puede cambiar.

Mientras que Chivas no contará con Alan Mozo, Daniel Aguirre, Omar Govea y Alan Pulido, por diversas lesiones, las Águilas del América presentarán al fin un cuadro completo para el Clásico de México, esta noche en un estadio Ciudad de los Deportes que lucirá repleto.