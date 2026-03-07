Liga MX: Cruz Azul vs Atlético San Luis - EN VIVO - Jornada 10 - Clausura 2026

El Cruz Azul recibe al Atlético San Luis en el estadio Cuauhtémoc, con el firme objetivo de mantenerse como el superlíder del Clausura 2026.

La Máquina de Nicolás Larcamón se enfrenta a un equipo potosino que viene de golear (4-1) al Mazatlán FC, con un doblete de Joao Pedro, por lo que deberá tener cuidado con el contundente centrodelantero brasileño.

Además, el conjunto auriazul tratará de conservar su invicto de las últimas jornadas; ya suma ocho partidos consecutivos sin perder.

La última ocasión que la escuadra de La Noria perdió fue en la Jornada 1 del actual torneo, ante el León.

Desde entonces, cuenta con siete victorias y un empate y con la mejor ofensiva del certamen, al tener 17 anotaciones a su favor.

Por su parte, el Atlético San Luis necesita sumar unidades para mantenerse cerca de los últimas lugares de la zona de la Liguilla.

Una victoria le permitiría seguir de cerca a los ocho primeros clasificados, sobre todo, porque la Fiesta Grande está cada vez más cerca de comenzar.

Además, el equipo de Guillermo Abascal deberá encontrar estabilidad porque tenía tres derrotas en fila y, después, consiguió una holgada victoria; asi que deberá demsotrar que no fue un espejismo.

Aunque, enfrente tendrá a un club que se le complica demasiado; no sule obtener sus mejores resultados en su más reciente historial.

En sus últimos 10 enfrentamientos de Liga MX, el Atlético San Luis apenas ha podido obtener dos triunfos, con un saldo de seis derrotas y dos empates.

La última vez que pudo imponerse al Cruz Azul en condición de visitante fue en el Clausura 2022, es decir, están por cumplirse cuatro años desde aquella ocasión.

No obstante, en este duelo, la situación será diferente porque la Máquina será local de manera administrativa.

El encuentro entre celestes y rojiblancos será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz Azul vs Atlético San Luis





BIEEEEEEEEN. GOOOOOOOL DE GABRIEL FERNÁNDEEEEEEEEZ. pic.twitter.com/BySzlpVdud — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 8, 2026





65’ Segunda ventana de cambios: pic.twitter.com/OjkyHDSnQP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 8, 2026

Comienza la segunda mitad. pic.twitter.com/yBWyPbwFlv — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 8, 2026

TERMINA LA PRIMERA PARTE. 💙🚂 pic.twitter.com/pXLQXtubPY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 7, 2026

45’ | Tarjeta roja para Eduardo Águila. pic.twitter.com/peUvck8RDi — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 7, 2026

25’ | Cambio de nuestro equipo.



Entra Gibrán Lajud, sale Andrés Sánchez.#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/F6rSUVgOY8 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 7, 2026

PALOOOOO 😩😩 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 7, 2026

YA SE JUEGA LA JORNADA DIEZ EN EL CUAUHTÉMOC. 🔥



DALE, MÁQUINAAAAAA 💙 pic.twitter.com/HZblFlcA1T — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 7, 2026

EL ONCE PARA ESTA TARDE 💙🚂 pic.twitter.com/Rzcotn7TMK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 7, 2026

👥 ¡LOS XI TITULARES DE ESTA TARDE! 🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/aZZvpI8dlW — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 7, 2026

LLEGÓ LA MÁQUINAAAAA 🚂💙 pic.twitter.com/8YtuWJpU7I — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 7, 2026