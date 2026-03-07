Atlas vs Chivas: Horario y canales para ver el Clásico Tapatío EN VIVO; hoy, sábado 7 de marzo

Chivas saltará a la cancha del Estadio Jalisco con el deseo de regresar al sendero del triunfo. Los rojiblancos dejaron escapar el liderato del torneo después de caer ante los “Diablos Rojos” de Toluca; por lo que, esta noche, lucharán para apropiarse del Clásico Tapatío. Sin embargo, Atlas no les dejará la tarea fácil.

Por un lado, el “Rebaño Sagrado” llegará a este encuentro en el cuarto lugar de la tabla general con dieciocho puntos. En sus últimos dos partidos cayó ante Cruz Azul y Toluca, respectivamente. Dos tropiezos que le quitaron el invicto y lo desplazaron de la cima que, de momento, ahora ocupan los cementeros y los escarlatas.

Cabe recordar que Chivas no jugó en la novena fecha del torneo, debido a que el Estadio Akron estuvo ocupado para la Copa de Leyendas que disputaron estrellas del Real Madrid y Barcelona.

Dos puestos más abajo, desde la sexta posición, Atlas suma dieciséis puntos. En la fecha pasada del torneo, los “Zorros” triunfaron ante los “Xolos” de Tijuana.

Los rojiblancos tienen en su favor las estadísticas, ya que —de sus últimas diez visitas a Atlas— solo han perdido en dos ocasiones. El resto del saldo se divide en cuatro victorias y cuatro empates.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver, en tiempo del centro de México, el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026; mismo que se transmitirá por televisión abierta.

Atlas derrota por la mínima a Mazatlán / Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde ver el Clásico Tapatío?

Sábado, 7 de marzo

Atlas vs Chivas | 19:05 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

