México vs Brasil EN VIVO: Horario y transmisión para VER el partido de la Selección Mexicana Femenil

Querétaro vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY sábado 7 de marzo

Estos son todos los partidos del Mundial 2026 que serán transmitidos por TV Azteca

César Arturo Ramos y árbitros regresan a México tras quedar varados por guerra en Medio Oriente

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 10, HOY, sábado 7 de marzo

necesita salir del bache en el que está y aunque en el Nido niegan que exista una crisis, la realidad en el actual torneo Clausura 2026 preocupa a la afición azulcrema.

Las Águilas están fuera de los puestos de Liguilla, tienen dos derrotas (Tigres y FC Juárez) en fila y suman apenas 11 puntos tras nueve jornadas. Números alarmantes para el equipo de André Jardine.

Luego de golear (0-4) al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, el América ha caído en un pequeño bache del cual buscan salir esta tarde frente a los Gallos Blancos de Querétaro en el estadio Corregidora.

Tres victorias y dos empates es lo que cosecha el cuadro capitalino previo a esta jornada 10 de la Liga MX. Cerrar de buena forma y colarse a los puestos importantes es el gran objetivo.

Sin embargo, André Jardine deberá dosificar sus piezas ya que el martes enfrentarán a Philadelphia Union por la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Henry Martín no estará disponible para este compromiso y sí así lo desea el técnico brasileño, Alejandro Zendejas podría ir de inicio, luego de su reaparición contra los Bravos de Juárez a media semana.

¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs América?

Las Águilas del América visitan al Querétaro en el estadio Corregidora y el compromiso de la Jornada 10 no será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles.

  • Fecha: Sábado 7 de marzo
  • Horario: 17:00
  • Transmisión: FOX y FOX One

