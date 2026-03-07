Más Información

Liga MX: Querétaro vs América EN VIVO - Jornada 10 del Clausura 2026

Atlas vs Chivas: Horario y canales para ver el Clásico Tapatío EN VIVO; hoy, sábado 7 de marzo

Cruz Azul vs Atlético de San Luis: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY sábado 7 de marzo

México vs Brasil EN VIVO: Horario y transmisión para VER el partido de la Selección Mexicana Femenil

Querétaro vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY sábado 7 de marzo

Este sábado el pone en juego su liderato cuando reciba en el estadio Cuauhtémoc de Puebla al Atlético de San Luis.

El historial le favorece a la Máquina, ya que han disputado 13 partidos, con balance de ocho victorias para los cementeros, dos empates y tres derrotas. En esos duelos, los celestes anotaron 22 goles y recibieron 12.

A este partido los potosinos llegan en la posición 11 de la tabla con 10 puntos, pero cuentan con Joao Pedro, el máximo goleador del torneo Clausura 2026 gracias a sus nueve anotaciones en nueve encuentros.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón encuentran a su goleador en José Paradela, autor de cinco tantos.

“Empieza lo que verdaderamente será la doble competencia, porque no sólo la Liga, también la Concacaf demandarán máximo esfuerzo”, dijo Larcamón antes del partido.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO CRUZ AZUL VS ATLÉTICO DE SAN LUIS?

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

