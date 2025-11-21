Más Información

Liga MX: Así se jugarán los Cuartos de final del Apertura 2025 tras la clasificación de Xolos; sólo queda un lugar

América lanza su tercer jersey inspirado en el Estadio Azteca de la mano de Adidas

ONEFA: Monterrey será sede esta noche de las dos semifinales de la Liga Mayor 2025 con las dos potencias del circuito jugando en casa

Play In: Confirmada la hora y fecha para el partido entre Juárez y Pachuca; por el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco será auxiliar de Guillermo Almada en el Valladolid

La parte más emocionante de la Liga MX ya está en marcha, y con la Liguilla casi definida, los equipos ya se preparan para arrancar la guerra por el título del

Luego de la fase regular, los primeros seis equipos de la tabla general clasificaron directo a la fiesta grande, mientras que del séptimo al décimo lugar, disputan el Play-In.

Los Xolos de Tijuana fueron el primer equipo en avanzar de esta repesca, tras vencer a Juárez 3-1 en el estadio Caliente. Ahora, los Bravos recibirán a Pachuca, que venció a Pumas, para terminar de dictaminar cómo quedarán los cruces finales.

FOTO: GILBERTO MORA - IMAGO7
FOTO: GILBERTO MORA - IMAGO7

¿Cómo se jugarán los Cuartos de final del Apertura 2025?

Entonces, con este formato, dos llaves quedaron definidas desde que terminaron las 17 jornadas: Chivas vs Cruz Azul y América vs Monterrey.

Chivas y Cruz Azul durante la Jornada 7 del Apertura 2025 - Foto: Imago7
Chivas y Cruz Azul durante la Jornada 7 del Apertura 2025 - Foto: Imago7

Con la victoria de Tijuana, se aseguraron enfrentar a Tigres, segundo lugar de la tabla general. El único que queda pendiente, es el rival del líder general, Toluca, que saldrá del ganador entre Juárez y Pachuca.

Toluca terminó como líder de la competencia luego de 17 fechas del Apertura 2025. FOTO: Imago7
Toluca terminó como líder de la competencia luego de 17 fechas del Apertura 2025. FOTO: Imago7

Así se jugarán los Cuartos de Final

Partidos de Ida (26 y 27 de noviembre)

  • por definirse vs Toluca
  • Tijuana vs Tigres
  • Chivas vs Cruz Azul
  • Monterrey vs América

Partidos de Vuelta (29 y 30 de noviembre)

  • Toluca vs por definirse
  • Tigres vs Tijuana
  • Cruz Azul vs Chivas
  • América vs Monterrey

