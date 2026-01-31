Más Información

Liga MX: América vs Necaxa EN VIVO - Jornada 4 del Clausura 2026

Universal Deportes 04:02 PM

Rueda el balón en el estadio Ciudad de los Deportes.

Inicia el partido entre América y Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026.

Universal Deportes 03:54 PM

Así se vive el ambiente en el estadio Ciudad de los Deportes, previo al partido entre América y Necaxa.

¿Cómo llegan América y Necaxa para el encuentro de la Jornada 4 del Clausura 2026?

Noventa minutos separan a de vivir un mal arranque en el torneo Clausura 2026 a afrontar una verdadera crisis. Para este encuentro, correspondiente a la Jornada 4 ante los Rayos de Necaxa, suman 301 minutos sin poder anotar en la Liga MX.

Situación que, desde en seno azulcrema, se tiene pleno conocimiento. Así lo reconoció el central uruguayo, Sebastián Cáceres.

“Creo que más que nada, hubo cosas que tal vez dejamos de hacer y que nos daban mucho fruto. Contra Pachuca se vio un poco mejor, más que nada la tenencia del balón; no fuimos ese equipo que generaba muchas chances de goles y eso se ve reflejado, hemos trabajado mucho hacerlo en el partido que viene”, sentenció el futbolista.

En la búsqueda de una urgida victoria, saltarán a la cancha para enfrentar a un Necaxa que se encuentra un lugar más arriba de la tabla general del torneo: catorceavo contra quinceavo lugar, respectivamente.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el estadio Ciudad de los Deportes

Así luce el Estadio Ciudad de los Deportes, previo al encuentro entre América y Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 - Foto: Imago7
Así luce el Estadio Ciudad de los Deportes, previo al encuentro entre América y Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 - Foto: Imago7

