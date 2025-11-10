Leyenda de la FIFA lanza mensaje de apoyo a Kevin Mier tras su lesión en la Liga MX

La última fecha del Apertura 2025 de la Liga MX fue escenario de muy malas noticias para Cruz Azul, equipo que en la cancha del Estadio Cuauhtémoc perdió 2-3 ante Pumas.

Un resultado que le impidió terminar la temporada regular como líder general y en el que vio a Kevin Mier, una de sus figuras más importantes, salir lesionado de gravedad.

Luego de horas de incertidumbre y estudios, el equipo celeste informó el estado del arquero colombiano, quien sufrió fractura en la tibia y será baja por varios meses, perdiendo la oportunidad de sumar minutos con su equipo y selección con miras a la Copa del Mundo.

Lo ocurrido con Mier, quien hace unos días apareció en la lista de los mejores porteros del mundo por parte del premio The Best, no pasó desapercibido en otras partes del mundo, recibiendo a la distancia el mensaje de apoyo de una leyenda de la FIFA.

Se trata de René Higuita, legendario portero colombiano, quien mediante sus redes sociales compartió un mensaje de apoyo y pronta recuperación a su paisano.

"Kevin Mier, pronta recuperación amigo", fueron las palabras del arquero, quien tomó notoriedad por ser el creador de la jugada conocida como “El Escorpión” en 1995 en Wembley, durante un amistoso entre Colombia e Inglaterra.