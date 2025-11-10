Ricardo Peláez sufre accidente en plena grabación junto a Inés Sainz

Ricardo Peláez, uno de los mejores exjugadores en la historia del futbol mexicano y quien, tras su paso por las canchas, se convirtió en uno de los más destacados analistas de televisión, protagonizó un accidente en plena grabación de su podcast.

El titular del podcast “Futbol de Cabeza” fue golpeado por una de las luces del set, luego de que se lanzara un balón hacia la producción al inicio del programa, lo que generó la preocupación de los presentes.

Lee también Ignacio Ambriz dedica emotivo mensaje de despedida a James Rodríguez

Luego de ver la lámpara golpear su cabeza, Inés Sainz, quien era la invitada del programa, no dudó en preguntar sobre el estado del multicampeón de la Liga MX, quien aseguró estar bien.

"Me pegó con la pantalla nada más, no pasó nada. ¿No me despeiné?", mencionó con una sonrisa, pidiendo disculpas a su equipo y continuando con la entrevista con la conductora de TV Azteca.

Lee también Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo a enfrentar a Pumas

El momento del incidente fue compartido por el mismo programa en redes sociales, donde los seguidores reaccionaron de manera positiva ante la actitud del también exdirectivo de varios equipos.

EL LEGADO DE RICARDO PELÁEZ COMO JUGADOR

Ricardo Peláez Linares fue uno de los delanteros más letales del futbol mexicano en las décadas de los 80 y 90. Debutó con el Club América en la temporada 1985-86, donde mostró su instinto goleador y contribuyó al título del Torneo PRODE 1985.

Su consagración llegó con el Club Necaxa, equipo al que se unió en 1987 y donde se convirtió en el máximo goleador histórico con 138 anotaciones. Durante su estancia con los Rayos, Peláez fue pieza clave en la época dorada del club.

Lee también Christian Martinoli y Luis García narrarán 32 partidos de la Copa del Mundo de 2026

Entre sus logros más destacados se encuentran el bicampeonato de Liga MX con Necaxa en las temporadas 1994-95 y 1995-96, además de la Copa México y el Campeón de Campeones en 1995-96. También levantó la Recopa de la Concacaf en 1994, consolidando al equipo en el plano internacional.

Peláez cerró su carrera en Guadalajara en el año 2000, acumulando un total de 187 goles en la Primera División, cifra que lo coloca entre los máximos artilleros históricos del futbol mexicano.