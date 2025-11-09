Ignacio Ambriz dedica emotivo mensaje de despedida a James Rodríguez

La fecha 17 del Apertura 2025 incluyó entre su actividad el duelo entre León y Puebla, los dos peores equipos del semestre, que luego de noventa minutos terminó 1-2 con triunfo para los poblanos.

El resultado, que generó muchas dudas sobre el proyecto esmeralda para la próxima campaña, fue el último que vio a James Rodríguez con la camiseta de León, al darse como un hecho su salida del club.

Lee también JJ Macías y Kevin Mier salen lesionados; la garra y la polémica marcan el Cruz Azul vs Pumas

James, la gran estrella de la Selección de Colombia y quien en el partido dio una asistencia, terminó su etapa en el club como referente, hecho que motivó al estratega a dedicarle un emotivo mensaje.

Ignacio Ambriz, quien confirmó el final de la etapa del exjugador del Real Madrid, agradeció su compromiso y compartió unas palabras que le dio al finalizar el partido:

Lee también Hormiga González, campeón de goleo de la Liga MX; comparte título con Paulihno y Joao Pedro

“Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido. La verdad, el cariño de la gente se lo mostró cuando salió; él también lo agradece. Le dije: ‘A donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’, y le deseé lo mejor”, mencionó.