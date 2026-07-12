Las semifinales del Mundial 2026 enfrentarán a las cuatro mejores selecciones del mundo, según la FIFA, pero además del gran espectáculo deportivo que representa cada partido, las rivalidades marcadas entre los países son un ingrediente especial en los partidos previos a la gran final. En el caso de Inglaterra y Argentina, las leyendas británicas ya palpitan lo que será el cruce y las claves que deben cumplirse para eliminar a los vigentes campeones.

"Será la primera vez que Lionel Messi juegue contra Inglaterra", dijo Gary Lineker, goleador del Mundial México 1986 y figura de uno de los partidos más polémicos de la historia en aquellos cuartos de final contra Argentina, donde Diego Armando Maradona anotó 'La Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo' para eliminar a los británicos.

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"Habrá que mandarlo a dormir", dijo el exmediocampista inglés Joe Cole ante la inmediata indignación de Micah Richards que le responde: "No digas eso".

Sin embargo, el exjugador de equipos como West Ham United, Chelsea y Liverpool, agregó: "Lo digo ahora, iremos a la final de la Copa del Mundo".

Sus compañeros intentaron calmarlo y ser más prudentes, pero Cole aceleró: "tenemos velocidad y fuerza de sobra para ganarle a Argentina y les vamos a ganar, lo siento en los huesos".

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO ARGENTINA VS INGLATERRA?

Día: miércoles 15 de julio

Hora: 13:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium