Leagues Cup: Cruz Azul vs Colorado – EN VIVO – Jornada 3

Este jueves, Cruz Azul y Colorado Rapids se enfrentan por primera vez en su historia para cerrar la primera fase de la Leagues Cup 2025.

Aunque ambos equipos llegan sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda, el encuentro representa una oportunidad para redimirse tras actuaciones irregulares. Cruz Azul, que sufrió una humillante derrota 7-0 ante Seattle en su debut, buscará cerrar con dignidad ante un rival que también viene de una caída frente a Xolos de Tijuana.

Para Cruz Azul, el torneo ha sido una montaña rusa. Tras el desastre ante Seattle, lograron rescatar dos puntos en un empate agónico frente al LA Galaxy, ganando en penales con una actuación destacada de Carlos Rodríguez.

Los Rapids comenzaron el torneo con una remontada emocionante ante Santos Laguna, gracias a un doblete de Rafael Navarro, pero no lograron mantener el ritmo en su segundo partido. Con tres puntos en la tabla y fuera del top 4, el equipo dirigido por Chris Armas quiere terminar la fase con una victoria que les devuelva confianza antes de retomar la temporada regular de la MLS.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO