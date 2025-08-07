Más Información

Chicharito Hernández "ataca" de nuevo con otro video; "regresó el interesante", lanza el delantero

Chicharito Hernández "ataca" de nuevo con otro video; "regresó el interesante", lanza el delantero

Liga MX: Estas son la ventas más caras del futbol mexicano; Nelson Deossa se mete a la lista

Liga MX: Estas son la ventas más caras del futbol mexicano; Nelson Deossa se mete a la lista

Platanito presenta al nuevo refuerzo de León; "me acabo de enterar que ahora hay un jugador que le dicen el Plátano"

Platanito presenta al nuevo refuerzo de León; "me acabo de enterar que ahora hay un jugador que le dicen el Plátano"

Representante de Brian Rodríguez arremete contra Santiago Baños; “que se deje de bobadas”, lanzó

Representante de Brian Rodríguez arremete contra Santiago Baños; “que se deje de bobadas”, lanzó

WWE: John Cena habló sobre los motivos que lo llevaron a realizarse un injerto capilar; "cambió el curso de mi vida”

WWE: John Cena habló sobre los motivos que lo llevaron a realizarse un injerto capilar; "cambió el curso de mi vida”

El club León anunció, de manera muy peculiar, el regreso de al equipo. Los Panzas Verdes llamaron al comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’ para darle la bienvenida al producto de la cantera de Monterrey.

“Estoy molestísimo porque me acabo de enterar que ahora hay un jugador que le dicen el Platanito”, dijo el comediante en el clip que fue publicado en las redes sociales oficiales del club. “¿Todo mundo quiere ser Platanito ya? ¡No manchen! Imagínate ahí un Platanito rodeado de puras fieras”, agregó.

La introducción del comediante dio pauta a una animación en donde un plátano realiza una travesía, al puro estilo de Star Wars, hacia el planeta Tierra y aterriza en México.

Lee también

El video llamado “El Retorno del Plátano” le dio la bienvenida a Alvarado, quien vivirá su segunda etapa con el equipo y que para fines prácticos es apodado “El Plátano”.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios