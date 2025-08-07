Platanito presenta al nuevo refuerzo de León; "me acabo de enterar que ahora hay un jugador que le dicen el Plátano"

El club León anunció, de manera muy peculiar, el regreso de José Alfonso Alvarado al equipo. Los Panzas Verdes llamaron al comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’ para darle la bienvenida al producto de la cantera de Monterrey.

“Estoy molestísimo porque me acabo de enterar que ahora hay un jugador que le dicen el Platanito”, dijo el comediante en el clip que fue publicado en las redes sociales oficiales del club. “¿Todo mundo quiere ser Platanito ya? ¡No manchen! Imagínate ahí un Platanito rodeado de puras fieras”, agregó.

La introducción del comediante dio pauta a una animación en donde un plátano realiza una travesía, al puro estilo de Star Wars, hacia el planeta Tierra y aterriza en México.

Lee también Representante de Brian Rodríguez arremete contra Santiago Baños; “que se deje de bobadas”, lanzó

El video llamado “El Retorno del Plátano” le dio la bienvenida a Alvarado, quien vivirá su segunda etapa con el equipo y que para fines prácticos es apodado “El Plátano”.