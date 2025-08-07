Leagues Cup: Club América vs Portland Timbers – EN VIVO – Jornada 3

Aunque ya eliminado matemáticamente de la Leagues Cup, el Club América salta al campo del Q2 Stadium con la misión de recuperar algo de orgullo.

Tras dos empates en fase de grupos—uno ganado en penales y otro perdido—las Águilas se quedaron sin victorias en tiempo reglamentario, lo que les impide avanzar.

Este duelo representa una oportunidad para André Jardine de probar variantes tácticas y dar minutos a jugadores menos habituales, pensando también en el arranque del Apertura 2025.

Por su parte, los Portland Timbers llegan como líderes de grupo y únicos invictos sin goles recibidos. Con triunfos convincentes ante Atlético San Luis (4-0) y Querétaro (1-0), el equipo dirigido por Phil Neville ha demostrado solidez defensiva y una ofensiva equilibrada, con cinco goles anotados por cinco jugadores distintos.

La meta es clara: asegurar el pase a cuartos de final y mantener el impulso en este torneo que históricamente ha favorecido a los clubes de la MLS.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 08:11 PM TARJETA AMARILLA PARA BRIAN RODRÍGUEZ

MIN 7: GOOOOL DE PORTLAND

Ariel Lassiter with the finish to give @TimbersFC an early lead on Club América 😤 pic.twitter.com/pFAn8Gr5uD — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2025

MIN 1: COMIENZA EL PARTIDO