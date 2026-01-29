Larcamón respalda la planificación de Cruz Azul para este Clausura 2026; van por un jugador ofensivo

Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, mostró tranquilidad ante el mercado de fichajes del Clausura 2026 2026. El estratega aseguró que el club avanza conforme a lo planeado y dejó claro que la prioridad pasa por cerrar salidas antes de concretar nuevas llegadas, con la mira puesta en fortalecer al equipo para la parte más exigente del semestre.

“El mercado obviamente viene desarrollándose. Indudablemente siempre hay que primero resolver las salidas para después terminar las entradas… Confío que, si bien quedan creo que diez días al cierre del mercado, estamos bien encaminados para tener muy buenas noticias de acá al cierre”, explicó el entrenador celeste sobre el estado actual de la plantilla.

Larcamón reconoció que la intención es sumar dos o tres refuerzos más, con una zona muy clara como prioridad. “Principalmente en el frente de ataque, con algunas alternativas que podemos manejar en otra posición, que nos pueden llegar a fortalecer, pero principalmente en el frente de ataque”, afirmó sin rodeos previo al partido contra Juárez de la Jornada 4 del Clausura 2026.

El técnico argentino también explicó por qué el club aceptó iniciar el torneo sin la plantilla completa. “No es lo ideal en cuanto a arrancar las primeras fechas… Pero lo elegimos conjuntamente y sabíamos que era una decisión que tenía más que ver con que todo ese refuerzo nos potencie para el mediado y cierre del semestre”, sostuvo, al tiempo que destacó la confianza en el grupo actual.

En el plano deportivo, Larcamón enfatizó en hablar del potencial del plantel y lo que espera con los refuerzos. “Sin duda, equipo poderoso, y confío mucho en que, culminada un poco la ventana de mercado, vamos a estar validando muchas de las decisiones que se han tomado”.

Y agregó: “En ese sentido estoy con absoluta convicción de que el plantel no les va a dejar sensaciones de no estar todo lo fuerte que se requiere para ambicionar y competir de la manera que pretendemos competir en las competencias”.

Sobre la Concachampions, Larcamón rechazó verla como una deuda pendiente y prefirió otro enfoque. “Siento que esta nueva edición de la Concachampions, para nosotros, más que una cuenta pendiente, es una oportunidad”.

Finalmente, Nicolás reafirmó la idea de competir tanto a nivel internacional como en la Liga MX. “Tenemos certeza de que podemos construir caminos muy prósperos en ambos frentes y estamos trabajando para eso”.

