Cruz Azul se despide de Mateusz Bogusz; el futbolista polaco llega al Houston Dynamo

Un año después de su llegada al balompié mexicano, Mateusz Bogusz partió caminos con Cruz Azul. La directiva celeste confirmó la salida del futbolista polaco, quien llegó como refuerzo para el pasado Clausura 2025 de la Liga MX.

A través de una publicación en sus redes sociales, la “Máquina” le dedicó una breve despedida: “Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF. Gracias y éxito, Mateusz”.

En el tiempo que Bogusz portó el escudo de Cruz Azul jugó treinta y nueve partidos, donde anotó tres goles y contribuyó con siete asistencias. En la Final de la Concacaf Champions Cup, bajo la noche del Estadio Olímpico Universitario, remató en la contundente victoria (5-0) ante los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS).

Después de quedar fuera de los planes del estratega Nicolás Larcamón, el siguiente destino del futbolista polaco será el Houston Dynamo de la MLS. Cabe recordar que Bogusz no es ajeno a la liga de Canadá y Estados Unidos, ya que en el pasado portó los colores de Los Ángeles FC.

“La adquisición de Mateusz Bogusz es una de las transferencias más ambiciosas en esta temporada de la Major League Soccer para el Dynamo”, escribió la escuadra estadounidense en un comunicado.

Sin Bogusz en el radar, Cruz Azul regresará a la acción este viernes, 30 de enero, durante la Jornada 4 del Clausura 2026. La escuadra celeste visitará a FC Juárez en la búsqueda de seguir escalando posiciones en la tabla del torneo.

¿Cuándo será el próximo partido de Cruz Azul en el Clausura 2026?

Viernes, 30 de enero

FC Juárez vs Cruz Azul | 21:06 de la noche (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7.

