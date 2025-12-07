McLaren no tenía un campeón de Fórmula Uno desde 2008, pero esa sequía terminó este fin de semana con el título de Lando Norris, quien terminó tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi y consiguió coronarse por primera vez en su carrera.

Max Verstappen cumplió con su tarea de ganar la carrera, Oscar Piastri terminó segundo; sin embargo, Norris solamente tenía la encomienda de subirse al podio, cosa que logró sin mayor problema para así sellar un ansiado título.

El inglés amarró su campeonato con 423 unidades, dos más que el neerlandés (421) y se colocó a 13 de su coequipero Piastri. Lando se convirtió en el decimoprimer campeón británico en la historia de la categoría reina.