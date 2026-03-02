LaLiga: Horario y canales para ver EN VIVO Real Madrid vs Getafe este lunes 2 de marzo

El Real Madrid no pudo mantenerse en lo más alto de la tabla general de la Temporada 2025-26 de LaLiga, por lo que está a obligado a seguir de cerca los pasos del Barcelona.

Con 64 puntos, el equipo blaugrana se encuentra en el primer lugar de la clasificación, después de 26 jornadas.

Mientras que la escuadra merengue tiene 60 unidades, pero todavía tiene un partido por jugar, por lo que se pondría a una de su acérrimo rival, en caso de ganar.

Esta tarde, Álvaro Arbeloa y sus dirigidos reciben al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, con el único objetivo de quedarse con la victoria, para no alejarse aún más de los culés.

La batalla por el trofeo de la Primera División de España es, prácticamente, entre el Barcelona y el Real Madrid, ya que el Atlético de Madrid y el Villarreal cuentan con 51 puntos, es decir, están lejos de la lucha por ser campeón.

El siguiente en la tabla es el Real Betis, con 43 unidades, por lo que los merengues y los blaugranas definirán al monarca de LaLiga, si nada extraño sucede, en el resto de las jornadas.

El conjunto más ganador (36) en la historia de LaLiga viene de perder (2-1) con el Osasuna en El Sadar, por lo que tratará de regresar a la senda del triunfo.

Real Madrid perdió en la pasada jornada con el Osasuna y permitió que el Barcelona recuperara el liderato de LaLiga / FOTO: EFE

Por su parte, el Getafe también sufrió un duro revés en su propia casa, al caer (0-1) con el Sevilla.

Además, el equipo de José Bordalás se encuentra en la decimocuarta posición con 29 puntos, por lo que está más cerca de la zona de descenso que de las competiciones europeas.

Del lugar número 18 de la tabla, que ocupa el Mallorca, está a cinco unidades, mientras que al sexto, que pertenece al Celta de Vigo, está a 11.

Por tal motivo, el Real Madrid intentará aprovechar el mal momento que atraviesa su vecino madrileño para sumar de a tres y seguir acechando al Barcelona.

Cabe resaltar que la escuadra merengue acumula ocho victorias consecutivas ante el Getafe en duelos de LaLiga.

La última ocasión que perdió con los azulones fue el 2 de enero de 2022, en su visita al Coliseum, es decir, han pasado más de cuatro años.

