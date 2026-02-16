LaLiga: Horario y canales para ver EN VIVO Girona vs Barcelona HOY lunes 16 de febrero

El primer lugar de la tabla general de la Temporada 2025-26 de LaLiga está en juego, este lunes 16 de febrero.

El Barcelona tiene un partido fundamental en su visita al Girona porque tratará de recuperar el superliderato de España que le arrebató el Real Madrid.

El equipo blaugrana se mete al estadio Municipal de Montilivi con el claro objetivo de conseguir los tres puntos para retomar lo que le “pertenece”.

El conjunto merengue goleó (4-1) a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu con un doblete de Vinícius Júnior y escaló a la cima de la clasificación.

La escuadra de Álvaro Arbeloa cumplió con su tarea y llegó a 60 puntos para quitar a su acérrimo rival de la punta de la tabla general.

Ahora, es turno del Barcelon de hacer lo propio y volver a donde se encontraba antes del inicio de la Jornada 24 de LaLiga.

El equipo de Hans-Dieter Flick tratará de recuperarse del fuerte golpe anímico que sufrió a media semana al ser goleado (4-0) por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Los culés buscarán darle, rápidamente, vuelta a la página para enfocarse en el torneo liguero, donde suman tres partidos consecutivos con victoria (Real Oviedo, Elche y Mallorca).

Horario y canales para ver EN VIVO Girona vs Barcelona de LaLiga HOY