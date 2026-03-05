La NBA necesita tomar acciones contra el Tanking

Actualmente, en la NBA perder —de algún modo— también es una manera de ganar.

Y es que el tanking (perder partidos a propósito para mejorar las posibilidades de tener una selección alta en el Draft) ha causado más controversia que nunca, debido a que es una práctica que atenta directamente contra el principio más básico que existe en el mundo del deporte: Competir para tratar de triunfar.

Adam Silver, comisionado de la asociación, reconoció —en el más reciente Juego de las Estrellas— que la práctica “está peor este año que en temporadas recientes” y sentenció que la NBA debe actuar pronto para proteger la integridad de la competencia.

En términos simples, el tanking ocurre cuando equipos con resultados pobres deciden priorizar perder partidos en lugar de competir por victorias reales, con el objetivo de aumentar sus opciones de obtener un lugar más alto en el Draft y así hacerse del mejor talento joven para el futuro, con el fin de armar un plantel competitivo.

Esta práctica ha sido criticada por directivos, aficionados y ejecutivos, porque —más allá del desarrollo de equipos— puede distorsionar la competencia de cada encuentro y disminuir el entusiasmo de los aficionados.

Entre las medidas que la NBA analiza para contrarrestar la controversia, están cambios estructurales al sistema del Draft y la lotería, que es la que designa cuál es el orden de elección en el sistema de reclutamiento para las quintetas que no alcanzaron un sitio en los Playoffs.

De hecho, en esta campaña, el Jazz de Utah y los Pacers de Indiana ya fueron multados por un “manejo dudoso de su plantilla” en algunos partidos.

Aunque no hay nada decidido, las ideas van desde congelar las probabilidades del Draft en la fecha límite de traspasos (febrero), hasta ampliar la lotería a equipos que sí participaron en el Play-In o usar el récord de dos temporadas para asignar las posiciones, lo que reduce así el incentivo de perder “a propósito” en una campaña.

Silver tiene una dura tarea, entre equilibrar el hecho de mantener los partidos competitivos, sin perder de vista que hay franquicias que están necesitadas de talento joven para procesos de reconstrucción y —entonces sí— competir por todo.