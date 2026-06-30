La ilusión con la Selección Mexicana está a tope entre la afición y más por haber terminado invictos la fase de grupos, tal y como lo expresa el Kikín Fonseca, quien considera que "ya le toca" al Tricolor.

Y aunque en este momento se piensa en Ecuador, Fonseca augura que el cuadro nacional alcanzará las semifinales del torneo.

"Yo los veo en semifinales. Mira, yo te diría, ahora soy analista desde hace muchos años, te diría campeón del mundo, pero veo otros equipos con mayor calidad, con mayores posibilidades, como Francia y como España, Noruega que está muy bien y como Argentina y Brasil", apuntó el exdelantero.

El anotador de un gol en Alemania 2006 ante Portugal, considera que México ha contado con suerte y también reconoce el trabajo de Javier Aguirre.

"Me ha gustado Javier Aguirre que ha sido muy autocrítico, ha analizado bien los partidos. Se ha dicho que los primeros dos partidos no le habían gustado del todo, pero hemos tenido mucha fortuna y creo que ya nos toca", compartió Francisco Fonseca en entrevista con EL UNIVERSAL.

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