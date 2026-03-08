Parece que Keylor Navas vive sus últimos meses como futbolista de los Pumas de la UNAM, pues su contrato expira a finales de temporada y aún no se ha llegado a un acuerdo para su permanencia.

Desde su llegada al equipo, el ex del Real Madrid se colocó como un referente del club universitario y también como uno de los favoritos de la afición por sus grandes actuaciones bajo los tres postes.

El tema de estos últimos meses es precisamente la renovación de Navas con el equipo universitario, algo que preocupa a los seguidores auriazules que quieren conservar al experimentado portero en su equipo para no volver a sufrir en el tema de la portería.

Keylor Navas no salió en su mejor noche y cometió dos errores que costaron la victoria de Pumas / FOTO: Imago7

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su permanencia en Pumas?

En una platica con ESPN, el legendario arquero de Costa Rica tocó el tema de su futuro como arquero de la UNAM, en donde destacó su tranquilidad de estar con el club y su comodidad en el mismo.

"Como dije antes, estoy muy tranquilo y feliz. Cuando uno hace las cosas con ganas y excelencia, eso brinda confianza. El futuro solo Dios lo sabe; si bien uno tiene la intención de continuar, nunca se sabe", explicó el apodado Cóndor.

Con 39 años el retiro parece estar ahí, aunque de momento todo indica que busca seguir con su carrera, pero no da detalles de dónde lo hará.

"Solo Dios sabe dónde estaremos el próximo torneo. Yo quiero seguir jugando al fútbol; es mi pasión y lo que me gusta. Ya veremos qué es lo mejor para nosotros", puntualizó.