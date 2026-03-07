Pumas festeja con LOS MEJORES MEMES el triunfo sobre Necaxa

Este viernes comenzó la jornada 10 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX y los Pumas se llevaron los reflectores con el triunfo (1-0) sobre Necaxa en el estadio Victoria, gracias al gol solitario de Guillermo Martínez.

El equipo dirigido por Efraín Juárez juega cada vez mejor y sus aficionados se ilusionan con el buen andar, ya que, a pesar de la reciente derrota contra Toluca, en la que perdieron el invicto, se mantiene la ilusión de ser contendientes por el título.

El estratega mexicano ha callado las críticas este torneo, y la afición universitaria lo respalda a pesar de haber sido eliminado en Copa de Campeones de CONCACAF.

Por eso, en redes sociales los hinchas de Pumas festejaron el triunfo sobre Necaxa con LOS MEJORES MEMES. A continuación, les presentamos los mejores.

Por un lado, hay imágenes que festejan al goleador 'Memote', otros que festejan la salida del club de Caicedo, otros con imágenes de Michael Jordan llorando por la evolución del equipo, y finalmente, otros tantos que compartieron imágenes de personajes durmiendo con una sonrisa tras una nueva victoria felina.

