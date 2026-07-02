La llegada de Karim López a los Grizzlies de Memphis cayó como anillo al dedo a una franquicia que está en plena reconstrucción tras las salidas de Ja Morant y Santi Aldama. Además del mexicano, los Grizzlies tomaron en la tercera selección global a Cameron Boozer y a Richie Saunders en el puesto 32.

En conferencia de prensa, Karim compartió su emoción por llegar a una franquicia en la que “estamos muy ilusionados por lo que se viene, por empezar nueva etapa del equipo, la reconstrucción que estamos haciendo y porque vamos a hacer grandes cosas”.

El mexicano, con pasado en las ligas de España y Australia, también destacó la importancia de llegar a un equipo que supo desarrollar a otras estrellas internacionales como los hermanos Pau y Marc Gasol.

Lee también Karim López habló sobre su “tardía” selección en el Draft: “Voy a demostrar que se equivocaron”

“Es una organización que sabe desarrollar jugadores jóvenes, con un gran entrenador que tiene mucha experiencia en Europa, uno de los mejores de los últimos años, así que es un proyecto que me emociona en lo colectivo y personal. Estoy con gente que sacará el máximo de mi potencial”, mencionó.

Su desempeño en la próxima pretemporada determinará si el entrenador Tuomas Iisalo le da la confianza para ser titular en el equipo, pero aunque le toque aportar desde la banca, Karim confía que “tenemos un buen futuro para empezar la nueva era de los Grizzlies”.

[Publicidad]

Lee también Karim López llegó a los Memphis Grizzlies con la posibilidad de desarrollarse

A pesar de tener solamente 19 años, el originario de Hermosillo, Sonora, posee una mentalidad digna de los grandes jugadores. Está decidido a hacer historia y no se conforma con haber cumplido su sueño de llegar a la NBA.

“Tengo que mantener los pies en la tierra, seguir trabajando, esto sólo es el comienzo, no es como que ya llegué y ya me puedo tirar y no hacer nada, no quiero ser un jugador mediocre, quiero ser un gran jugador, que tenga un impacto inmediato y a futuro también, así que no hay otra manera más que trabajar. Estoy enfocado en eso”, concluyó.

[Publicidad]

Lee también Karim López jugará en los Grizzlies de Memphis; fue elegido con el pick 21 del Draft de la NBA y traspasado por los Pistons