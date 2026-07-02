El pasado 23 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Karim López hizo historia al convertirse en el primer jugador mexicano en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA; sin embargo, a pesar de cumplir su sueño, las cosas no salieron como él esperaba.

El alero nacido en Hermosillo, Sonora, llegó a la Gran Manzana con la expectativa de ser seleccionado entre los primeros 15 jugadores. Finalmente, fue elegido en el puesto número 21 por los Pistons de Detroit, equipo que traspasó sus derechos a los Grizzlies de Memphis. Ahora, ya instalado en la mejor liga de baloncesto en el mundo, busca demostrarle al resto de los equipos que se equivocaron por no confiar en él.

“Fue algo un poco estresante, estar ahí sabiendo que se esperaba que estuviera tanto tiempo esperando pero bueno, al final yo no lo controlaba, muchos equipos no me escogieron y eso es más motivación para mí y me da más ganas de demostrar que se equivocaron, y al equipo que sí me tomó, que tomaron al jugador correcto, así que lo tomo como más fuego para mí”, declaró en conferencia de prensa.

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Dentro de los equipos que podían haber elegido a Karim destacan el Heat de Miami, los Warriors de Golden State, los Bucks de Milwaukee y los Lakers de Los Ángeles, pero de cara a su posible debut en la Liga de Verano de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City, el joven mexicano asegura que “estoy emocionado por mostrarle al mundo lo que creo”.

A pesar de su molestia por haber esperado casi 10 rondas más de lo proyectado, Karim reconoce que “fue una gran noche en la que se hizo realidad mi sueño de toda mi vida, al final tuve la suerte de quedar en un equipo que creo que me valora, que está en una buena posición para el futuro y que encaja con mi estilo de juego, tenemos muy buen futuro y mucho talento”.

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