El Draft de la NBA se tiñó de verde, blanco y rojo con la histórica llegada de Karim López a la mejor liga de baloncesto en el mundo. El nacido en Sonora, Hermosillo, se convirtió en el primer mexicano en ser elegido en la primera ronda con una selección de lotería por los Pistons de Detroit, que lo traspasaron a los Grizzlies de Memphis.

El joven alero de 19 años llegó al Draft considerado como el mejor prospecto internacional de esta generación gracias a su destacada trayectoria desde las categorías juveniles del Joventut de Badalona, en España, hasta los Breakers de Nueva Zelanda en la NBL, la liga de Australia. Ahora, le tocará demostrar su talento en las grandes ligas.

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Karim López jugará en los Grizzlies de Memphis - Foto: AFP

A partir de hoy, López escribirá su nombre en la exclusiva lista de mexicanos que jugaron en la NBA como Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr., que fue recientemente enviado a los Bucks de Milwaukee. Sin embargo, la hazaña de López es histórica. Superó a Nájera quien fue seleccionado en la segunda ronda en el puesto 38 del Draft del 2000.

En su última temporada con los Breakers, Karim promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.2 robos por partido y tuvo una actuación histórica de 32 puntos antes de consagrarse campeón de la NBL Ignite Cup. Además de su privilegiada estatura (2.15 metros), es un jugador que llamó la atención de diversos equipos de la NBA por su agresividad en la pintura.

Desde los 16 años representa a la Selección Mexicana y ahora, pondrá en alto el nombre del país en una plantilla que cuenta con figuras como Ja Morant, Scotty Pippen Jr. y Kentavious Caldwell-Pope, entre otros.

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