Karim López ya cumplió el sueño de ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA. Sin embargo, el verdadero reto apenas comienza. El mexicano aterriza en unos Grizzlies de Memphis muy diferentes a los que hace apenas unos años peleaban en la parte alta de la Conferencia Oeste.

La franquicia atraviesa un proceso de reconstrucción, después de desprenderse de varias piezas importantes durante las últimas temporadas, y decidió apostar por el futuro en el Draft 2026.

Su principal movimiento fue seleccionar —con el pick número tres— a Cameron Boozer, considerado uno de los mejores prospectos en toda la generación y llamado a convertirse en la nueva cara del proyecto. Más tarde, mediante un intercambio con Detroit, se hizo con el sitio 21, para quedarse con López.

Para el sonorense, el escenario luce favorable. A diferencia de otras franquicias con aspiraciones inmediatas al campeonato, los Grizzlies tienen margen para desarrollar a sus jóvenes talentos y darles minutos poco a poco. Eso sí, pensar que Karim llegará como titular desde el primer día, sería apresurado.

Lo más probable es que inicie su carrera como un jugador de rol, desde la banca y ganándose oportunidades gracias a su versatilidad defensiva, capacidad para correr la duela y lanzar desde el perímetro.

Además, Memphis cuenta con un núcleo joven que puede facilitar su adaptación. La organización buscará construir alrededor de Boozer y complementar ese proyecto con jugadores como Karim, quien no tendrá la presión de cargar con la franquicia desde el comienzo.

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